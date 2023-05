Maltempo | dall' Istituto nazionale tributaristi Int due primi interventi a favore dei tributaristi dell' Emilia Romagna

Roma, 25 mag. - L'Istituto nazionale tributaristi (Int), con delibera del consiglio nazionale, ha approvato due primi interventi a favore dei tributaristi della regione Emilia Romagna. A chi abbia ...... il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto - legge '' : oltre 2 miliardi di euro ...e per l'esonero dal versamento di tasse e contributi universitari per gli studenti colpiti'...Meloni accompagnerà Von Der Leyen durante il sorvolo in elicottero delle zone colpite'... che dovrà prendere ulteriori decisioni sulla gestione dell'emergenza nelle zone colpite dal. ...

Maltempo Emilia-Romagna: esteso lo stato di emergenza Protezione Civile

La regione è stata investita da una fortissima ondata di maltempo con piogge e rovesci che hanno fatto registrare danni e spaventato i cittadini. A Milano più di 40 le chiamate ai Vigili del fuoco per ...È quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione della visita della presidente della Commissione Ue Von der Leyen sui territori devastati dal maltempo. Le importanti misure per imprese e ...