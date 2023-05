Maltempo | Coldiretti Lombardia | ' danni nelle campagne tra Brescia | Bergamo e Cremona'

(Di giovedì 25 maggio 2023) Milano, 25 mag. (Adnkronos) -tracon campi di mais e frumento mitragliati dai chicchi di ghiaccio, prati e pascoli spianati dalla furia del vento e piantine di pomodoro rovinate dalla troppa acqua. È quanto emerge da un monitoraggio dellain base alle prime segnalazioni giunte negli uffici sul territorio, dopo i violenti nubifragi e grandinate che si sono abbattutiscorse ore su diverse zone della regione. "A cominciare dalno -spiega laregionale- dove criticità si registrano soprattutto in pieno campo. Nella zona tra Pontevico e Alfianello si contanoal mais per la grandine e ai campi ...

Dopo un anno di duro lavoro, a causa del, i viticoltori rischiano di perdere il raccolto. ... Il problema riguarda anche altre zone abruzzesi e laha chiesto alla Regione di ..."Non ultimo " ha detto Fucili " il tema delper il quale c'è grande preoccupazione. C'era ... Cinque anni intensi, gli ultimi, nel corso dei qualiha raggiunto tanti risultati. Tra ...Ilsi è infatti abbattuto su un territorio fragile dove " riferisce la" ci sono oltre 30mila persone che vivono in aree a rischio per pericolo di frane tra Ravenna, Rimini e ...

Maltempo: Coldiretti Campania, distrutto 60% raccolto ciliegie Agenzia ANSA

La situazione meteo in Città Metropolitana. Mazzeo "Fondo di solidarietà e Pnrr per contrastare dissesto idrogeologico" ...Con la tregua del maltempo, sale anche la conta dei danni tra Palazzuolo sul Senio, Marradi, Firenzuola e San Godenzo dopo l'alluvione della scorsa settimana. A lanciare l'allarme è Coldiretti Firenze ...