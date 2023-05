(Di giovedì 25 maggio 2023) (Adnkronos) – Vera e propria bomba d’ieri pomeriggio nelno. Colpiti diversi comuni tra cui, Caino, Pontevico, Palazzolo e Nave. Aha ceduto un tratto didelGrandeno coinvolgendo alcunein sosta che sono finite nel torrente, ma non si segnalano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il transito in quella zona delè stato interdetto. L'articolo proviene da Italia Sera.

Leggi anche, a Rezzato crolla argine Naviglio e auto finiscono in acqua - Video A, Caino, Pontevico, Castel Mella, Capriano del Colle il grosso delle precipitazioni si è ......fuoco e anche una famiglia è rimasta isolata nella propria abitazione di Gianmarco Aimi N on c'è solo l'alluvione in Emilia Romagna che preoccupa a causa del. In queste ore anche a...Vera e propria bomba d'acqua ieri pomeriggio nel bresciano. Colpiti diversi comuni tra cui, Caino, Pontevico, Palazzolo e Nave. A Rezzato ha ceduto un tratto di argine del Naviglio Grande Bresciano coinvolgendo alcune auto in sosta che sono finite nel torrente, ma non si segnalano ...

Maltempo a Brescia, la conta dei danni: città sott'acqua, scesi 65 millimetri di pioggia in un'ora e mezza Corriere della Sera

Home Adn Kronos Maltempo Brescia, a Rezzato crolla argine Naviglio e auto finiscono in acqua – Video Vera e propria bomba d’acqua ieri pomeriggio nel bresciano. Colpiti diversi comuni tra cui Brescia, ...Un violento temporale si è abbattuto in provincia di Brescia. Le zone più colpite sono quelle di Caino, Nave, Concesio in Val Trompia con le strade trasformate in torrenti di fango.