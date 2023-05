Maltempo | Bonelli | ' governo usi 2 | 7 mld da tassa su extraprofitti colossi energia'

(Di giovedì 25 maggio 2023) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - “Evidenziamo e apprezziamo il fatto positivo della venuta in Italia della Presidente Von der Leyen, per rendersi conto del dramma della Romagna e dei danni dell'alluvione, che arrivano a quasi 10 miliardi di euro". Così Angeloco-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. "Da parte nostra ribadiamo alla presidente Meloni la nostra proposta di utilizzare subito i 2,7miliardi di euro dellasuglidelle multinazionali energetiche voluta da Draghi, a cui si potranno aggiungere anche altri 8 miliardi che saranno recuperabili quando verranno decisi gli accertamenti fiscali, sempre nei confronti deidell'". “Si tratta di fondi che sarebbero disponibili immediatamente e sarebbe significativo, perché ...

E' quanto chiede il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo, definendo 'doveroso che l'esecutivo 'venga in Parlamento e dica non solo quello che intende fare urgentemente per risolvere ...... si troverebbe al fianco dei disprezzati Fratoianni e, che erano stati la causa scatenante ..., Salvini: troppi no fanno male all'Italia. Fratin contro gli ambientalisti da... Il ...Invitiamo Giorgia Meloni - conclude- a considerare la nostra proposta di un Patto per il Clima, per affrontare con determinazione la crisi climatica e idrogeologica. Siamo pronti a ...

