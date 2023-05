Sono sospese le lezioni nelle facoltà di medicina e ingegneria dell'università di Brescia a causa delche ieri pomeriggio si è abbattuto sul Bresciano. Diversesono infatti allagate e inagibili. E' in corso intanto la conta dei danni nelle zone maggiormente flagellate dal temporale, come ...... come attività estive, predisposizione di spazi a misura di bambino, interventi di rispristino di scuole, biblioteche,multimediali o altre strutture educative inagibili, supporto psicosociale ...Leggi Anchein Emilia - Romagna, Cdm approva decreto emergenza - Meloni: 'Stanziati 2 ...anche 'un pensiero a come accompagnare i ragazzi di quinta all'esame' per i quali organizzerà...

Maltempo: aule università inagibili, lezioni sospese a Brescia Agenzia ANSA

Oggi alle 18h00 a palazzo Chigi si terrà una riunione del Consiglio dei ministri che dovrà prendere ulteriori decisioni sulla gestione dell'emergenza nelle zone colpite dal maltempo