Maltempo anche a Brescia Fango | strade e bus allagati

(Di giovedì 25 maggio 2023) In poche ore è caduta l'acqua di un mese. Una bomba d'acqua si è scatenata sue tutto l'hinterland.come fiumi, l'acqua a bordo di autobus e nelle case, negli uffici, in metropolitana, ...

In tiltil traffico. Numerosi automobilisti sono rimasti sorpresi dalla pioggia mentre facevano rientro a casa dal lavoro e sono stati costretti a fermarsi sotto i ponti. Problemi, invece, nei ...Infine, qualche parola sui danni provocati dalin Emilia Romagna. "Se non ci dovessero essere ulteriori deterioramenti,grazie alle nostre politiche riassicurative, possiamo sperare di ......di Marche e Toscana colpiti dall'ondata di, ma c'è chi non esclude nuove misure. Difficile, se non impossibile, che si proceda già con la nomina del commissario per la ricostruzione,...

Maltempo: anche domani allerta rossa in Romagna Agenzia ANSA

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emesso un nuova allerta meteo gialla per giovedì 25 maggio, che riguarda anche il territorio Parmense, per - ParmaPress24 ...Sesta edizione del Polis Teatro Festival, con la direzione artistica di Davide Sacco e Agata Tomšic di ErosAntEros, a inizio maggio a Ravenna ...