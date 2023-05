Maltempo | alcuni libri antichi saranno surgelati | corsa contro il tempo per salvarli

Le strade trasformate in torrenti per ilche ha colpito il Bresciano mercoledì pomeriggio. A Cainoabitanti hanno addirittura usato il bob per scendere lungo una strada che aveva assunto le sembianze di un torrente impetuoso: ...Dopo l'Emilia - Romagna ilcolpisce anche la Lombardia e soprattutto il Bresciano. Forti piogge si sono abbattute ... Strade e bus allagati e torrenti in piena sono solodei danni ...Sottopassi allagati,in tutto il Nord Italia In città si sono verificati forti disagi alla viabilità a causa disottopassi allagati.alberi sono caduti su delle auto ...

Maltempo, 65 millimetri d'acqua in pochi minuti. Lezioni sospese all'università RaiNews

Maltempo, un violento temporale si è abbattuto in provincia ... 2023 In città si sono verificati forti disagi alla viabilità a causa di alcuni sottopassi allagati. Alcuni alberi sono caduti su delle ...Il maltempo di maggio colpisce ancora. Questa volta una bomba d’acqua è “esplosa” sulla cittadina di Pavullo, nel modenese, lasciando dietro di sé ...