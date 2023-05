Maltempo al Centro - Sud | bomba d' acqua ad Avellino | muore un contadino Grandinata su Firenze

(Di giovedì 25 maggio 2023) È stato recuperato il cadavere dell'uomo di cui erano in corso le ricerche nell'Avellinese dopo lad'che ha causato disagi ed allagamenti nella frazione Celzi di Forino e in altri comuni ...

È stato recuperato il cadavere dell'uomo di cui erano in corso le ricerche nell'Avellinese dopo la bomba d'acqua che ha causato disagi ed allagamenti nella frazione Celzi di Forino e in altri comuni ...Nelle zone montane e collinari- orientali della regione rimangono ancora condizioni di ...della visita della presidente della Commissione Ue Von der Leyen sui territori devastati dal. ...Rinviato a causa del, questo fine settimana neldi Chieti arriva lo Street food festival , la rassegna del cibo da strada che animerà viale IV novembre, il viale della villa; oltre ...

Maltempo, ancora pioggia al Nord e al Centro con forti temporali (nel pomeriggio) su Toscana, Umbria e Lazio Corriere della Sera

Il maltempo non molla la presa e sull’Italia persiste tempo instabile. “Anche nel corso della prossima settimana l’Italia si troverà intrappolata in una sorta di palude barica con conseguenze dirette ...Milano, 25 mag. (Adnkronos) – Il mese di maggio interrompe il lungo periodo di siccità meteorologica ed idrologica che ha caratterizzato il distretto del fiume Po negli ultimi 16 mesi. Lo afferma in u ...