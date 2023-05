Maltempo | AdbPo | ' finisce lungo periodo di siccità che insisteva su distretto da 16 mesi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) Milano, 25 mag. (Adnkronos) - Il mese di maggio interrompe ildimeteorologica ed idrologica che ha caratterizzato ildel fiume Po negli ultimi 16. Lo afferma in una nota l'Autorità distrettuale del fiume Po, aggiungendo che la dinamicità atmosferica che ha contraddistinto il mese, stando ai modelli previsionali, si protrarrà anche per la prima decade di giugno. E che le precipitazioni cadute fino ad oggi, con il conseguente incremento dei livelli idrometrici di quasi tutti i corsi d'acqua, cambiano in modo significativo lo scenario meteo-idrologico. Le precipitazioni importanti e talvolta eccezionali che, a partire dai primi giorni di maggio, hanno interessato quasi tutto il territorio deldel fiume Po, spiega l'Autorità, hanno prodotto ...