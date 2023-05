Maltempo ad Avellino | bomba d' acqua e allagamenti a Forino | un morto

(Di giovedì 25 maggio 2023) Una persona è morta nell’Avellinese in seguito a unad’che si è abbattuta nel primo pomeriggio di giovedì, causando disagi ednella frazione Celzi die in altri comuni vicini. L'uomo sarebbe stato travolto dalla sua vettura, parcheggiata in pendenza, mentre cercava di recuperarla in un terreno invaso dall'. L'uomo, 45 anni, di Contrada, stava lavorando in un castagneto.

... si guarda anche al turismo, uno dei settori trainanti della zona che potrebbe essere messo a rischio dai danni delcreando grandi perdite. E arrivano già le disdette Sulla riviera romagnola ...La piana della frazione Celzi del piccolo comune di Forino () è stata più volte colpita da allagamenti in occasione di varie ondate di. Si tratta di un territorio particolarmente ...commenta Ilha causato una vittima anche al Sud. Le forti piogge hanno provocato allagamenti a Forino, in provincia di, in particolare nella frazione Celzi. In questa zona è morto un uomo, di 45 ...

