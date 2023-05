Maltempo a Brescia | inondazioni | crolli e auto nell’acqua Video

(Di giovedì 25 maggio 2023). Fortunatamente nessun ferito, ma i danni alle infrastrutture sono ingenti Le previsioni del meteo avevano annunciato una nuova perturbazione sulla nostra penisola, che puntualmente si è verificata soprattutto al Nord e in particolare sulla città e la provincia di. Il temporale, dopo mesi di siccità, è iniziato poco prima delle 17 di ieri, 24 maggio. I comuni più colpiti dalle piogge e dalle forti raffiche di vento sono stati Nave (la statale del Caffaro si è presto trasformata in un fiume), Caino, Concesio, Rezzato e. Proprio asi sono allagati cinque sottopassi con oltre un metro d’acqua (e in un caso si è reso necessario l’intervento della polizia ...

A confermato è la stessa Sindaca, Laura Castelletti che questa mattina ha compiuto un giro con la protezione Civile didelle zone in cui ci sono state le maggiori criticità ieri sera. 'Devo ...Sono sospese le lezioni nelle facoltà di medicina e ingegneria dell'università dia causa delche ieri pomeriggio si è abbattuto sul Bresciano. Diverse aule sono infatti allagate e inagibili. E' in corso intanto la conta dei danni nelle zone maggiormente flagellate ...... 'Non sono un eroe' SUBITO FERMATI Fotogallery - Nuovo assalto di Ultima Generazione al Senato FERITO AGENTE MUNICIPALE Fotogallery - Aggressione a colpi di spranga a Napoli Ae in provincia ...

Un violento temporale si è abbattuto nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Brescia. Le zone più colpite sono state quelle di Caino, Nave, Concesio in Val Trompia con le strade trasformate in ...Un violento temporale si è abbattuto in provincia di Brescia. Le zone più colpite sono quelle di Caino, Nave, Concesio in Val Trompia con le strade trasformate in torrenti di fango. A Rezzato è anche ...