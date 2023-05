Maltempo a Brescia | bus allagati | fango e strade crollate

Le strade trasformate in torrenti per ilche ha colpito il Bresciano mercoledì pomeriggio. A Caino alcuni abitanti hanno addirittura usato il bob per scendere lungo una strada che aveva assunto le sembianze di un torrente impetuoso: ...Dopo l'Emilia - Romagna ilcolpisce anche la Lombardia e soprattutto il Bresciano. Forti piogge si sono abbattute sulla città e la provincia a partire da ieri pomeriggio. Strade e bus allagati e torrenti in piena sono ..., un violento temporale si è abbattuto in provincia di. Le zone più colpite sono quelle di Caino, Nave, Concesio in Val Trompia con le strade trasformate in torrenti di fango. A ...

"Brescia come l'Emilia Romagna": in poche ore è caduta la pioggia di un mese BresciaToday

Maltempo, un violento temporale si è abbattuto in provincia di Brescia. Le zone più colpite sono quelle di Caino, Nave, Concesio in Val Trompia con le strade trasformate in torrenti ...Home Adn Kronos Maltempo Brescia, a Rezzato crolla argine Naviglio e auto finiscono in acqua – Video Vera e propria bomba d’acqua ieri pomeriggio nel bresciano. Colpiti diversi comuni tra cui Brescia, ...