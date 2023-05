Malattie cardiache primo killer ma 45% giovani non crede a prevenzione

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 25 maggio 2023) La pandemia di Covid ha fatto crollare neila percezione di quanto siano gravi lecardiovascolari, affossando anche la fiducia nellasalvavita. Nonostante queste patologie continuino a rappresentare ilnumero uno, responsabili in Italia del 44% del totale decessi, con una prevalenza più elevata della media europea (7.499 casi ogni 100mila abitanti), quasi la metà dei ragazzi è convinta che lasia inutile e che i comportamenti non influenzino la salute cardiovascolare. Il cancro è ritenuto 4 volte più mortale. E’ quanto emerge da un’indagine su 10mila studenti di età compresa fra 12 e 19 anni, condotta da associazione Laboratorio adolescenza e Istituto di ricerca Iard, in collaborazione con la Fondazione A. De Gasperis di Milano. Ai partecipanti – ...