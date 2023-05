Make up estivo | labbra in primo piano

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 25 maggio 2023) Dalle Cherry Lips al Velvet Peach. Ecco le nuove tonalità di Korff per un beauty look extra luminoso da Summer party Le tendenze trucco2023 premiano le finiture lucide e glossatein grado di esaltare la naturale forma delle. Tante le celebrities e web star che propongono il “goloso”up– vagamente retró e anni ‘60 – non solo durante gli impegni di tutti i giorni, ma anche per feste, party a tema e, perché no, anche red carpet ed eventi modaioli. Per chi ama il-up opaco l’effetto velluto è un vero e proprio must anche per la stagione estiva che verrà! Perfetto se abbinato a tinte delicate e romantiche e con una leggera declinazione vintage (altro trendup del momento). I must havefirmati Korff. La gamma di lipstick Korff ...