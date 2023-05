Maiorca-Valencia | Diakhaby si rifiuta di partecipare all'iniziativa a sostegno di Vinicius! FOTO

Ma dopo il caso di- Real Madrid, con gli insulti piovuti su Vinicius e i gravi episodi di ... ha deciso di farsi da parte e di non far parte della foto prima della sfida contro il, ...... sfida basilare per ildi Ruben Baraja , che coi suoi giovani vuole centrare una salvezza ... a +2 sulla zona rossa, e stasera contro ilcoi tre punti possono portarsi a + 5 a due ...Il figlio d'arte, che in questa stagione gioca al, era in trasferta aper un incontro della Liga. I ladri, come riporta la stampa spagnola, avrebbero picchiato la compagna e un'altra ...

Pronostici Liga, quote e statistiche di Maiorca-Valencia Tuttosport

Mouctar Diakhaby, difensore del Valencia, ha rifiutato di schierarsi insieme agli altri 21 giocatori in campo dietro allo striscione con su scritto "Razzisti, fuori dal calcio!" in sostegno al ...Diakhaby si allontana dallo striscione della Federcalcio spagnola contro il razzismo dopo il casi Vinicius Continua a far discutere il caso Vinicius in Spagna. Il giocatore del Real Madrid era stato o ...