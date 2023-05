Mafia | legale Messina Denaro | ' non ha avuto alcun ruolo nelle stragi del ' 92' **

(Di giovedì 25 maggio 2023) Caltanissetta, 25 mag. (Adnkronos) - "Matteonon ha fatto nulla per le, non haun, non ha messo a disposizione delle auto o delle armi. O esplosivo. Niente". Lo ha detto l'avvocata d'ufficio di Matteo, concludendo la sua arringa difensiva nel processo sullemafiose del 1992. "L'assenza di elementi che valgono a dimostrare il concorso morale dell'appellante", ha aggiunto.

Non si è presentato neanche questa volta il boss Matteo Messina Denaro all'udienza del processo d'Appello che lo vede coinvolto come mandante delle stragi di Capaci e via D'Amelio che si celebra nell'...... "Non era ai vertici della Cupola del trapanese" all'epoca delle stragi di" Che effetto mia ... "Se unvuole fare bene il proprio ruolo - ha aggiunto - deve sgombrare le carte dal nome, da ...... nel territorio trapanese, nella lotta allae alla criminalità organizzata, così come prevede l'art. 1 dello Statuto del sindacato. L'ammissione di parte civile della Cgil - conclude il-...

Ad annunciarlo, davanti alla Corte d'assise d'appello di Caltanissetta, è stato il cancelliere del carcere dove è recluso, a L'Aquila ..."Non fu Messina Denaro ma Mariano Agate il reggente di Cosa Nostra Trapanese": così l'avvocato Vella che chiederà l'assoluzione per il boss ...