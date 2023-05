Maddie McCann | chiuse dopo 3 giorni le ricerche in Portogallo | trovato materiale da analizzare in Germania

(Di giovedì 25 maggio 2023) Si sono concluse oggi, giovedì 25 maggio, le nuoveattorno al bacino idrico del fiume Arade, in Algarve, a caccia di indizi sulla scomparsa di Madeleine, la bambina inglese di tre anni scomparsa il 3 maggio 2007 a Praia da Luz, dove trascorreva le vacanze con la famiglia. La polizia portoghese ha fatto sapere, tramite un comunicato, che le procedure richieste dai colleghi tedeschi sono state portate a termine e che ilraccoltotrediverrà analizzato in. Gli investigatori, che propendono per l’ipotesi dell’uccisione della bambina, non hanno mai dichiarato che sul fiume Arade, a 50 km da dove la bambina è scomparsa, si cercasse il suo corpo, né si può escludere che da queste ulteriori...

