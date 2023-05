Lukaku | «Scudetto con l’Inter? Ho capito subito avremmo vinto! Emozioni»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 25 maggio 2023) Romeluè uno dei protagonisti di “One for All”, documentario presente su Prime Video è stata su tre giocatori molto importanti del Belgio.nelvista (qui la prima parte) racconta il suo arrivo in Italia GIOIA – Queste le parole di: «Se non avessi vinto niente, nessun trofeo, sarei veramente amareggiato. È così per me, il mio obiettivo è vincere. Arrivati a quel punto della mia carriera avevo segnato tanti gol ma non avevo vinto niente. Era molto difficile per me. Inter? Al mio primo anno non avevamo vinto, mi dava una sensazione acida. Ma non puoi stare fermo, devi spingere e vedere quello che puoi fare. E poi siamo diventati campioni. Sapevo chevinto sin dal primo giorno. Negli allenamenti tutti erano motivati. Avevo un obiettivo, Sentivo che ero arrivato al livello ...