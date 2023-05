Lukaku | «La mia famiglia è felice a Milano! Infortunio? Mi ha fatto pensare…»

(Di giovedì 25 maggio 2023) Romeluè uno dei protagonisti di “One for All”, documentario presente su Prime Video. La terza parte dell’intervista all’attaccante, che parla dell’e di altri temi VOCALE – Queste le parole di: «Sono un motivatore, parecchio “vocale”. Nello spogliatoio prima della partita, durante gli allenamenti, è la mia personalità. Se c’è qualcuno che deve dire qualcosa e fare un passo avanti lo faccio io.? Quello che la gente non sa è che mi sonomale al polpaccio, dietro il ginocchio, in allenamento prima della Cremonese. E quelli sono i primi mesi dove non potevo giocare e mi hannopensare “Potrei continuare la riabilitazione per potere giocare più a lungo”. Questo è il brutto di iniziare la carriera giovani, Non ci sono ...

... già sostituito, è arrivato fino alla linea laterale per richiamarlo), ma forseaveva ... come spiegato in un'intervista a un sito in patria, che "questa maglia la sentoe so che devo dare ...... un po' come successo qualche settimana fa in Italia dopo gli insulti razzisti ain Juve - ... Ho già detto chiaramente qual è laposizione sul razzismo ma qui credo che il rosso al brasiliano ......e Simone Inzaghi al minuto 57' quando l'allenatore nerazzurro ha deciso di inserire Romelu... Lastagione migliore Voglio continuare così, dando il mio contributo alla squadra e continuare a ...

Lukaku: “Sono stato bene al Chelsea, ma l’Inter è casa mia. Futuro Si vedrà” Io Tifo Inter

Romelu ha creato e ha dimostrato di essere in forma. Ora che succederà il 10 giugno Chi sarà il compagno di LautaroRomelu Lukaku si è raccontato nel corso dell'intervista rilasciata nel documentario 'One for All', realizzato in esclusiva da Prime Video.