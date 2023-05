Lukaku | «Ho iniziato a 16 anni | ora ne ho 30 | quanti gol…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 25 maggio 2023) Su Prime Video è stata pubblicata la prima parte di “One fo All”, documentario su tre giocatori molto importanti del Belgio. Protagonista del primo episodio è l’attaccante nerazzurro, Romelu: si è raccontato così. CARRIERA ? Nel primo episodio della serie “One For All”, su Prime Video, Romeluha parlato così di se stesso e della sua carriera (vedi articolo): «Sono felice e sto bene con me stesso e questa è una cosa importante. Accetto chi sono e non mi importa di quello che gli altri pensano di me. Quando ripenso da dove sono venuto e come ero non potrei essere più felice. Mi rendo conto che ci sono altre cose nella vita e lo accetto. Se ho commesso un errore? Quello è un mio errore. Non di qualcun altro e non metterò la mia vita in altre mani. Prendo io le mie decisioni. Hoquando avevo 16...