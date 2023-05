Lukaku-Dzeko | da Fiorentina-Inter segnali chiari

(Di giovedì 25 maggio 2023) Si avvicina sempre di più la finale di Champions League CHE contro il Manchester City, in programma il 10 giugno a Istanbul. Una partita dove Simone Inzaghi non potrà improvvisare nulla e proprio per questo è già necessario cogliere ogni segnale per prendere le scelte migliori. Tra cui anche quella tra Edine Romelu, come dimostra– Ogni partita da qui al 10 giugno, compresi gli ultimi impegni già disputati, sarà fondamentale per Simone Inzaghi per capire quali possano essere le scelte migliori per giocarsi al meglio la finale di Champions League del 10 giugno contro il Manchester City. Una delle quali è il partner di attacco di Lautaro Martinez: al suo fianco Romeluo Edin? In questo ...

Lautaro Martinez è in serata di grazia e non si tocca, così deve esserea uscire: è ... Entra Romelu. Il bosniaco però non la prende bene e protesta con la panchina mentre oltrepassa la ...INTER - Lautaro ein attacco, cone Correa in panchina. Brozovic si riprende la cabina di regia mentre Barella e Calhanoglu partiranno dal 1 . Acerbi e Bastoni in difesa. Anche Darmian ...Torniamo ai nomi, se non funziona Lautaro Martinez, ci sono comunque. In Italia è così, fuori no. In Europa il paragone con il City potrebbe sembrare impietoso se pensiamo che debbano ...

Inter, ora Lukaku insidia Dzeko. Inzaghi riflette: chi con Lautaro a Istanbul C’è un favorito fcinter1908

Per la Joya bisogna aspettare che partano Sanchez e uno tra Dzeko e Correa Dopo l’abbraccio dei tifosi, quello degli ex compagni. Ad Appiano Gentile è il giorno di Romelu Lukaku. Inizierà la ...così deve essere Dzeko a uscire: è protagonista di una prestazione leggermente sottotono, ma soprattutto nel primo si è mangiato un gol che di solito non sbaglia a tu per tu con Pietro Terracciano.