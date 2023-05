Lukaku col sigaro | Dumfries con la cassa | festa Inter

L'Inter batte 2 - 1 la Fiorentina e conquista la nona Coppa Italia della sua storia. La festa dei nerazzurri in ...Dal 70' Ranieri 5,5:lo svernicia in velocità, non aggiunge solidità Biraghi 6: ordinato ... La squadra sorprende gli avversarigol in avvio, ma paga il poco equilibrio in campo. La difesa ...La doppia parata sue , per qualche istante, fa dimenticare la doppietta presa da Lautaro, ... (69' Jovic 4 entrapiglio di chi ha voglia di incidere, ma si mangia due gol. Ingordo) ...

L'Inter sa soffrire ed essere squadra. Ma con il Manchester City meglio Lukaku di Dzeko Corriere della Sera

Inzaghi allenatore coraggioso, alla sesta Coppa Italia vinta. In finale di Champions serve un'altra testa con lo stesso cuore ...Dopo le parole pronunciate sul campo dopo il triplice fischio, Simone Inzaghi, il re di Coppe dell'Inter, torna ai microfoni di Sport Mediaset dopo la cerimonia di premiazione per ...