Luis Enrique e De Zerbi | contatti con il Napoli | notizia dalla radio ufficiale

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ilsi appresta a vivere la festa per la vittoria dello scudetto, ma il futuro del club azzurro è ancora tutto da scrivere. In particolare la panchina è un rebus da risolvere, visto l’addio sempre più probabile di Luciano Spalletti. Ladel club azzurro,Kiss Kiss, ha fornito alcuni aggiornamenti circa la ricerca del nuovo allenatore.il preferito Tanti i nomi già accostati alla panchina napoletana, con il nome più caldo di queste ore individuato in. L’allenatore spagnolo è uno dei candidati indiziati per essere il successore ideale di Spalletti. Ebbene – stando a quanto riferito dal giornalista Valter De Maggio in diretta suKiss Kiss ...