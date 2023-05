- è scritto nella nota - ha raggiunto un "accordo di massima" con il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano (Mef) per l'acquisizione di una quota di minoranza di Ita Airways e ...Il ministro Giancarlo Giorgetti e il Ceo di DeutscheCarsten Sphor si sono incontrati al Mef per confermare la conclusione dell'accordo di investimento diin Ita Airways per ...La quota chein questa prima fase, ha confermato Giorgetti, "è del 41%". In un secondo momento, secondo quanto emerso nei mesi scorsi, dovrebbe rilevare dal Mef la maggioranza, ...

Lufthansa comprerà il 41% di Ita per 325 milioni. A regime 94 aerei ... Il Sole 24 ORE