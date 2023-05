Lucia Annunziata si dimette dalla Rai | “dimissioni irrevocabili” È polemica

(Di giovedì 25 maggio 2023)si dimettaRai e lo ha fatto con una lettera indirizzata ai vertici e pubblicata sull’Ansa. Parole schiette e toni decisi, quelli della giornalista di Mezz’ora in più che lascia perché “non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi, in particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai”.siProsegue nella sua lettera la: “Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’Azienda che vi apprestate a governare. Non ci sono dunque le condizioni per una collaborazione”. La giornalista sottolinea che le sue sono “”. E punta il dito sui vertici Rai: “Arrivo a questa scelta ...

Da Panorama del 12 febbraio 2004 Onore a, la Badessa della Rai di garanzia. La presidente inquieta, insieme inciuciona e militante, è un personaggio assai simpatico. Non è come il professor Nicola Tranfaglia, che si lamenta ...si è dimessa dalla Rai. La conduttrice ha comunicato il suo addio all'emittente pubblica con una mail all'ad Roberto Sergio, al dg Giampaolo Rossi e al neo responsabile dell'...si è dimessa dalla Rai . La giornalista e conduttrice di 'Mezz'ora in più' lascia il servizio pubblico e ha comunicato il suo addio con una mail al nuovo amministratore delegato ...

Lucia Annunziata si è dimessa dalla Rai: «Non condivido nulla dell'operato del governo» Corriere Roma

L'ad Sergio: 'Sinceramente dispiaciuto'. La lettera della giornalista: 'Non condivido le modalità dell'intervento' del governo 'sulla Rai' ...La giornalista di In Mezz'ora volto storico del servizio pubblico lascia in contrasto con “le modalità dell'intervento sulla Rai. Il mio è un atto di ...