(Di giovedì 25 maggio 2023) «Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni».ha annunciato con una lettera inviata ai vertici di Viale Mazzini le suo dimissioni irrevocabiliRai. «Non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi - aggiunge -. In particolare non condivido le modalità dell'intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell'azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque»

Lo scrivein una lettera inviata ai nuovi vertici di viale Mazzini, argomentando la decisione di presentare "dimissioni irrevocabili" dalla Rai di cui è stata conduttrice e ..."Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni". Lo scrivenella lettera inviata ai vertici della Rai, in cui annuncia le "dimissioni irrevocabili". "Vi arrivo perché non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né ...si dimette dalla Rai. La giornalista e conduttrice di "Mezz'ora in più" ha comunicato il suo addio all'emittente pubblica con una mail all'ad Roberto Sergio, al dg Giampaolo Rossi e ...

Lucia Annunziata si dimette dalla Rai - Ultima Ora Agenzia ANSA

La nuova Rai ha anche visto le prime reazioni: sono bastate poche ore infatti, a Lucia Annunziata per decidere di dare le sue dimissioni in vista della nuova era della tv pubblica. Nomine Rai, la ...Via libera del Consiglio di Amministrazione della Rai al pacchetto di nomine a direzioni di testate e generi proposto dall'amministratore delegato Roberto Sergio.