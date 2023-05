Lucia Annunziata lascia la Rai nel giorno dei nuovi direttori Dimissioni irrevocabili

(Di giovedì 25 maggio 2023)perché non condivide nulla di questo nuovo corso della Rai. Cosìl’emittente pubblica dopo essere stata presidente e direttrice, nonché attualmente conduttrice di “Mezz’ora in più”. Se ne va un’altra professionista di primo piano dopo Fabio Fazio. Oggi la Rai che vita a destra ha deidi testate. Al tg1 Gian Marco Chiocci, ex Il Giornale, Il Tempo e Adnkronos, considerato vicino a Fratelli d’Italia. Al tg2 il lucano Antonio Preziosi, già direttore del giornale radio e di Rai Parlamento, considerato vicino a Forza Italia. Al tg3 confermato Mario Orfeo, ritenuto vicino al partito democratico. Altre nomine: Francesco Pionati (+direttore di Radiouno e giornale radio. Simona Sala diventa direttrice di Radiodue, ...

In segno di protesta contro lo squilibrio di genere e le azioni del governo, la giornalistasi è dimessa dalla Rai, dopo 30 anni nell'azienda. Il voto Le proteste Le nomine Dove ...Dopo Fabio Fazio, se ne va dalla Rai ancheche conduceva su Rai Tre il talk show domenicale "Mezz'ora in più". La giornalista scrive, "Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne ...Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine del Festival dell'Economia di Trento ha risposto a una domanda sulle dimissioni dalla Rai di. La giornalista ha inviato una ...

Lucia Annunziata si dimette dalla Rai: "Non condivido le nomine fatte dal governo" TGCOM

Nel giorno in cui il consiglio d’amministrazione Rai ha dato il via libera alle nomine dei direttori di testata legati alla tv di Stato, una delle sue giornaliste di punta, in Rai da tantissimi anni, ...Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 25 maggio, una violenta bomba d’acqua ha colpito il comune di Forino, in provincia di Avellino, concentrandosi principalmente nella frazione di Celzi. Questo even ...