Lucia Annunziata lascia la Rai | dimissioni irrevocabili

(Di giovedì 25 maggio 2023) "Non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell'intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia ...

si è dimessa dalla Rai. La conduttrice ha comunicato il suo addio all'emittente pubblica con una mail all'ad Roberto Sergio, al dg Giampaolo Rossi e al neo responsabile dell'...si è dimessa dalla Rai . La giornalista e conduttrice di 'Mezz'ora in più' lascia il servizio pubblico e ha comunicato il suo addio con una mail al nuovo amministratore delegato ...Lo scrivein una lettera inviata ai nuovi vertici di viale Mazzini, argomentando la decisione di presentare "dimissioni irrevocabili" dalla Rai di cui è stata conduttrice e ...

Rai, Lucia Annunziata rassegna le dimissioni – Il Tempo Il Tempo

La giornalista di In Mezz'ora volto storico del servizio pubblico lascia in contrasto con “le modalità dell'intervento sulla Rai. Il mio è un atto di ...Lucia Annunziata invia le dimissioni "irrevocabili" dalla Rai: "Non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità ...