Lucas Peracchi di Uomini e Donne si ‘butta’ nel cinema hard | oggi è un attore porno

(Di giovedì 25 maggio 2023) È stato un tronista di, ma è anche un influencer, ma ora ha deciso di intraprendere un’altra strada professionale., già membro della community Only Fans, una piattaforma a pagamento che propone contenuti per adulti, ha deciso di aprire una pagina Instagram sulla quale propone contenuti vietati ai minori di 18 anni. Insomma Luca ha deciso di diventare unsceglie di intraprendere una nuova carriera Personal trainer, modello e anche protagonista del dating show condotto su Canale 5 da Maria De Filippi, dal quale però è stato cacciato quando i produttori hanno scoperto che si era messo d’accordo con una corteggiatrice.è stato sposato con Silvia Corrias, ma dopo un anno i due si lasciano. A ...

è diventato popolare grazie alla sua partecipazione al dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi in qualità di tronista. Tuttavia quella sua esperienza è finita bruscamente ...Dal trono di Uomini e donne al set hard. Il passaggio non è usuale, ma è quello che ha fatto, ex tronista del dating show di Maria De Filippi ed ex fidanzato di Mercedesz Henger. La relazione con quest'ultima è arrivata al capolinea circa due anni fa e da allora il piacentino ...sbarca nel mondo delle produzioni porno come "Puro Sangue" Nel suo nuovo profilo social in cui mostra scampoli dei film si definisce "Italian Stallion", ex tronista di ...

Mercedesz Henger, il suo ex Lucas Peracchi si dà al cinema hard (dopo Uomini e Donne) Libero Magazine

Ex tronista di 'Uomini e Donne' ed ex 'genero' di Eva Henger diventa attore a luci rosse: l’annuncio di Lucas Peracchi ...Uomini e Donne, l'ex tronista è diventato un attore di film per adulti: la clamorosa svolta Lucas Peracchi è diventato popolare grazie alla sua ...