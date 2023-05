Tra i giocatori destinati a partire c'è Hirving: il messicano, il cui contratto scade nel 2024, vorrebbe giocare inLeague nella prossima stagione.Commenta per primo Il Napoli è entrato nell'ordine delle idee di cedere HirvinginLeague. E, secondo il Corriere della sera, De Laurentiis vorrebbe sostituire il messicano con Domenico Berardi....seguono Domenico Berardi del Sassuolo Il Napoli sta guardando sul calciomercato dei possibili sostituti di Hirving. L'esterno messicano, in scadenza nel 2024 e che vorrebbe giocare in...

Lozano vuole la Premier, il Napoli pensa a Berardi per sostituirlo ... IlNapolista

ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Lozano, Premier alle porte: piace Berardi per la corsia destra. L'edizione odierna del quotidiano, fa il punto della situazione ...Il giocatore messicano potrebbe lasciare il Napoli nel corso di questa stagione, il club azzurro cerca un sostituto.