L’ottava posizione potrebbe valere l’accesso alle coppe europee

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 25 maggio 2023) grazie alla vittoria dell’Inter nella Coppa Italia La vittoria dell’Inter in Coppa Italia ha un impatto sulle qualificazionidelle squadre italiane per la prossima stagione. Grazie al trionfo dei nerazzurri, . Attualmente, la squadra digri si trova al settimo posto, garantendo così la partecipazione alla Conference League. Tuttavia, ci sono scenari che alimentano speranze anche per l’ottavo classificato, il Monza. E cosa dire dell’ottavo posto? La Fiorentina mantiene vive le speranze di un’avventura europea, considerando la finale della Conference League programmata a Praga. Una vittoria contro il West Ham consentirebbe ai viola di qualificarsi per la prossima Europa League. In tal caso, il contingente italiano nelle competizioniper la prossima stagione raggiungerebbe la cifra di otto squadre. Le prime ...