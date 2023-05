Lorenzo Amoruso | la verità su Manila sputata così | “Ha detto cose orribili” | Offese terribili ogni giorno

(Di giovedì 25 maggio 2023) L’ex calciatoreha rivelato alcuni retroscena del suo rapporto con: si sono detti frasinegli ultimi anni ha fatto discutere non per la sua carriera professionale ma soprattutto per gli ultimi colpi di scena in ambito sentimentale. L’ex calciatore alcuni mesi fa sembrava essere ad un passo dalle nozze con la sua ormai storica compagnaNazzaro. I due prima a Temptation Island e poi al Grande Fratello Vip hanno confermato la loro intenzione di convolare a nozze. Questo fino a pochi mesi fa quando la coppia ha annunciato la fine della loro storia tra accuse e frecciatine al veleno. Adesso peròha deciso di rompere definitivamente il silenzio e di rivelare non solo di un ...

Manila Nazzaro ha un nuovo amore. A lanciare l'indiscrezione è stato proprio l'ex compagno della donna,, che non ha mai nascosto il dispiacere per la fine della sua relazione. Manila, in diverse interviste ha spiegato di aver deciso di mettere un punto al suo rapporto perché lei e ...... in cui abbiamo visto proprio le persone note mettere alla prova i loro sentimenti: dal iconica Valeria Marini, Nathalie Caldonazzo,e Manila Nazzaro, Andrea Zenga, insomma chi più ne ...Manila Nazzaro, addio a: il nuovo compagno è un volto noto della tv Aurora Ramazzotti, la cacca spray di Cesare è 'arte'. Gli spruzzi ovunque, e la mamma scherza: 'Come Pollock' La ...

Manila Nazzaro, addio a Lorenzo Amoruso: il nuovo compagno è un volto noto della tv leggo.it

Dopo la separazione da Lorenzo Amoruso, inizia per Manila Nazzaro una nuova vita: rivelata l'identità della nuova fiamma, è un noto vip ...Manila Nazzaro ha un nuovo amore. A lanciare l'indiscrezione è stato proprio l'ex compagno della donna, Lorenzo Amoruso, che non ha mai nascosto il dispiacere per la fine ...