L’onestà intellettuale in sanità deve essere il motore per un nuovo inizio

(Di giovedì 25 maggio 2023) Faccio l’oculista a Milano dal 1981 e sono rimasto basito nel leggere un lungo articolo su Il Sole 24 Ore del 18 maggio scorso. Non ho assolutamente voglia di criticare il pensiero altrui ma ora si sta veramente superando ogni limite. Credo che la classe medica dovrebbe tornare al passato,unita solo dalla parte di chi ha bisogno della nostra tutela. Come erano belli i tempi – io posso testimoniarlo – quando si facevano orari ospedalieri e chi voleva aveva lo studio privato per visitare quei pazienti che – per comodità dettata dalla maggior capacità economica o per gratitudine – lo preferivano al posto delle visite con il Servizio Sanitario Nazionale. Questo anche in oculistica. L’articolo citato invece pone, proprio in oculistica, dei dubbi sul futuro partendo dal presente. Io vorrei rispondere punto per punto perché mi sento parte in causa e in parte colpevole ...