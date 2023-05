(Di giovedì 25 maggio 2023) L'uomo è stato arrestato con l'accusa di gravi danni volontari e guida pericolosa, come reso noto da Scotland Yard. Non è chiaro se si sia trattato di un atto intenzionale. La polizia ha detto che sta ...

Paura a. Con l'è finito contro i cancelli di Downing Street , la via dove hanno sede gli uffici e l'abitazione del premier britannico Rishi Sunak , nel centro della capitale inglese. Non ...L'uomo è stato arrestato con l'accusa di gravi danni volontari e guida pericolosa, come reso noto da Scotland Yard. Non è chiaro se si sia trattato di un atto intenzionale. La polizia ha detto che sta ...Un'si è schiantata contro i cancelli di Downing street, la residenza del premier britannico, a. L'uomo alla guida è stato arrestato dagli agenti con l'accusa di danneggiamento e guida ...

Londra, auto si schianta contro i cancelli di Downing Street: un arresto TGCOM

(Adnkronos) – Un uomo è stato arrestato dopo che la sua auto si è schiantata contro i cancelli all’ingresso di Downing Street, la strada di Londra dove si trova la residenza dei primi ministri britann ...L'uomo è stato arrestato subito dopo dagli agenti armati, sempre presenti a protezione della residenza del primo ministro britannico Un'automobile è finita contro i cancelli di Downing Street, famosa ...