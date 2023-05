Lombardia | 10 milioni di euro per progetti comunitari presentati a Bruxelles dai Comuni

(Di giovedì 25 maggio 2023) Milano, 25 mag. (Adnkronos) - "La crisi economica e sociale che stiamo vivendo ci insegna che non bastano più le sole risposte emergenziali, ma servono politiche di sistema inclusive e partecipative. Con il progetto messo a punto insieme ad Anci, ci siamo posti l'obiettivo di fornire agli amministratori locali e agli operatori economici e sociali strumenti di lavoro utili ed efficaci per intercettare i fondi previsti dalla programmazionepea 2021-27 e dalle risorse del Pnrr, svolgendo un ruolo di supporto e sostegno in questo percorso". Lo ha sottolineato questa mattina il vice presidente del Consiglio regionale dellaGiacomo Cosentino Basaglia, in occasione dell'evento conclusivo del progetto 'paEnti Locali 21–27' che si è tenuto apresso la sede ...

I contribuenti nati all'estero attivi in Italia sono arrivati a 4,31, con una crescita del ... Oltre la metà dei contribuenti stranieri si concentra in quattro regioni, cioè, Emilia ...Il progetto prevede un secondo lotto, già finanziato da Regioneper 4di euro, al Bione dove sarà realizzata una rotonda di circa 60 metri di diametro che servirà da "snodo" per ...... per la Nazionale Italiana di Sci Alpino, per la Val Camonica e tutta la. LEDHA, Lega per ... ha debuttato nel 1991 e da allora i suoi album hanno registratodi copie vendute e ...

Regione Lombardia stanzia 15 milioni per la sicurezza stradale Lombardia Notizie Online

Si terrà, sabato 27 maggio (ore 18.30, auditorium 'Testori' di Palazzo Lombardia), la cerimonia di consegna dei premi 'Rosa camuna', l'onorificenza più alta della Regione.Milano, 25 mag. (Adnkronos) – “La crisi economica e sociale che stiamo vivendo ci insegna che non bastano più le sole risposte emergenziali, ma servono politiche di sistema inclusive e partecipative.