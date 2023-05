Lombardia | 10 milioni di euro per progetti comunitari presentati a Bruxelles dai Comuni

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 maggio 2023) Milano, 25 mag. (Adnkronos) – “La crisi economica e sociale che stiamo vivendo ci insegna che non bastano più le sole risposte emergenziali, ma servono politiche di sistema inclusive e partecipative. Con il progetto messo a punto insieme ad Anci, ci siamo posti l’obiettivo di fornire agli amministratori locali e agli operatori economici e sociali strumenti di lavoro utili ed efficaci per intercettare i fondi previsti dalla programmazionepea 2021-27 e dalle risorse del Pnrr, svolgendo un ruolo di supporto e sostegno in questo percorso”. Lo ha sottolineato questa mattina il vice presidente del Consiglio regionale dellaGiacomo Cosentino Basaglia, in occasione dell’evento conclusivo del progetto ‘paEnti Locali 21’27’ che si è tenuto apresso la sede ...