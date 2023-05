Lo sfregio dei filorussi | cosa hanno disegnato sul Mar Nero

Impedirle di parlare è stato unoal diritto, alla libertà e alla democrazia. Altro che ... Non è così che avvengono le discussioni anche in tivù E vogliamo parlaretitoli di giornale che ...La salina sommersa non è solo unoambientale ed ecologico ma una "offesa all'umanità". Vedere il luogo in cui hanno lavorato ... Non conosciamo le condizionimacchinari ma normalmente l'acqua ...... inai morti e ai danneggiati cui l'assenza di un colpevole comporta pure lodel mancato riconoscimentodanni in sede civile. Oggi si parla di due inchieste per il disastro in ...

La ciclovia non deve essere lo sfregio delle coste del Lago di Garda Italia Nostra

Città di Castello (Perugia), 25 maggio 2023 - Di notte un gruppo di ragazzi, alcuni dei quali minorenni, aveva danneggiato auto in sosta nel centro storico. I componenti sono stati individuati dalle t ...Due gravi sfregi, nella giornata dell’anniversario della strage di Capaci, dopo otto mesi dall’elezione del Parlamento: – l’imposizione a maggioranza di una presidente contestata nella neo-Commissione ...