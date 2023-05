Lo escludo nella maniera più categorica | Piantedosi spegne subito Formigli

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) "Non c'è nessuna criminalizzazione del fenomeno migrazione. C'è la consapevolezza che per un paese come l'Italia che è primo ingresso di un flusso migratorio imponente, non avere una politica di gestione di una presenza cosi importante di persone che poi sono in condizione di irregolarità, e non avere una politica efficace di rimpatri, sarebbe omissivo per ogni governo". A dirlo è il ministro dell'Interno Matteointervistato a Piazza Pulita su La7, commentando le immagini di un'inchiesta condotta dalla trasmissione nei Cpr dove vengono mostrate le condizioni in cui si trovano i migranti in attesa di essere rimpatriati e che denuncia violenze e somministrazioni di psicofarmaci. Commentando le scene,ha detto che "sono immagini non belle ma vanno contestualizzate. C'era stato un intervento necessario per comportamenti assunti dagli ...