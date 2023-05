Livorno | ragazzo riceve calcio in faccia da un carabiniere | nuovo video choc L' Arma | «Subito trasferito il militare»

Nel filmato, girato mercoledì 24 maggio ae diffuso dalla pagina social Welcome to favelas ,... Ad un certo punto, mentre un militare tiene ila terra, il collega gli sferra un calcio in ...... questa volta a, immortalato in un video diventato virale mostra un fermo in strada operato da due carabinieri : uno dei due sferra un calcio in faccia algià bloccato dal collega. I ...Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera , il" originario del Nord Africa " era in fuga dopo aver messo a segno una rapina in un noto centro commerciale di. Scappato con ...

Ragazzo fermato e preso a calci in faccia da un carabiniere Today.it

Livorno, 25 maggio 2023 - Sul caso del giovane aggredito a ... spiega il presidente Carlo Rienzi – La brutalità con cui il carabiniere ha aggredito il ragazzo rappresenta un pericolo anche sul fronte ...Un video vitale sui social mostra due carabinieri a Livorno che fermano e bloccano per terra un ragazzo, uno sferra un calcio in faccia al giovane ...