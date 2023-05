Livorno | carabiniere sferra un calcio in faccia a un uomo durante un arresto L’Arma | “Condotta non in linea con noi” – La video-denuncia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ilgliunin pieno volto, poi lo immobilizza a terra, anche tenendogli le mani al collo. È quanto si vede in undiffuso sui social e condiviso dalla pagina Telegram Welcome to Favelas che mostra l’di unda parte di due militari del. Le immagini sono state girate ail 24 maggio. Secondo le prime ricostruzioni, l’nelaveva rubato delle cuffie per il cellulare e del cibo per cani. Bloccato da uno dei due carabinieri è stato colpito indal secondo, quindi bloccato a terra e ammanettato. Nelle immagini diffuse si sente anche il ragazzo gridare “così no, mi state trattando male” e chiedere di lasciare la presa, dicendo di essere ...