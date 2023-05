Livorno | carabiniere sferra un calcio in faccia a un uomo durante l’arresto | video

(Di giovedì 25 maggio 2023) Un, girato aieri 24 maggio e diventato virale, mostradi unda parte di due militari dell’Arma. Ilall'unin pieno volto, poi lo immobilizza a terra, anche tenendogli le mani al collo. Si sente anche il ragazzo gridare «così no, mi state trattando male» e chiedere di lasciare la presa, dicendo di essere disposto a seguirli. Secondo le prime ricostruzioni, l’nelaveva rubato delle cuffie per il cellulare e del cibo per cani. L’Arma dei Carabinieri ha affermato che «tale condotta non è assolutamente in linea con i valori dell’Arma. Il comportamento del militare verrà giudicato immediatamente con il massimo rigore sotto ogni aspetto, a partire dal ...

