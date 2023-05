LIVE – Zeppieri-Ferreira Silva 0-1 | turno decisivo qualificazioni Roland Garros 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildelledel(terra battuta). Il romano si trova ad una sola vittoria dal tabellone principale, già conquistato durante la passata stagione. Nelle prime due uscite ha ben impressionato contro il georgiano Nikoloz Basilashvili e l’argentino Santiago Rodriguez Taverna, entrambi annientati in due set. Adesso perl’asticella si alza inevitabilmente contro il ventottenne portoghese, attualmente classificato oltre le duecentesima posizione del ranking mondiale. Quest’ultimo al primoha battuto in rimonta il nostro Lorenzo Giustino ...