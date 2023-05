LIVE – Udine-Cividale 86-84 | gara-5 quarti di finale playoff Serie A2 2022 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ilindi, sfida valida come-5 deidideidellaA2di basket. Fin qui, laha visto continui colpi di scena, con entrambe le squadre che sono anche riuscite a ottenere una vittoria esterna a testa, a sottolineare l’imprevedibilità del confronto. Ma ora non ci sono più seconde possibilità: chi vince questa partita, strappa il tanto agognato pass per le semifinali, dove ad attendere la vincente ci sarà Forlì, che ha invece chiuso in tre partite la pratica Chiusi. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di giovedì 25 maggio sul parquet del Palasport Carnera, con Sportface che vi fornirà un...