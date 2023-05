LIVE Italia-Bulgaria | amichevole volley in DIRETTA | si alza l’asticella per gli azzurri

(Di giovedì 25 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale di, match valido per la terza e ultima giornata del DHL Test Match Tournament, torneoin programma a Cavalese. Dopo la X con l’Olanda l’sperimentale di Fefè De Giorgi torna in campo in Trentino per chiudere questa prima fase di preparazione alla stagione internazionale. E’ un gruppo molto giovane quello a disposizione del tecnico pugliese con solo cinque reduci dal successo mondiale: l’opposto Yuri Romanò, il libero Fabio Balaso, il centrale Leandro Mosca e gli schiacciatori Mattia Bottolo e Francesco Recine. Sono invece ben otto gli esordienti con la Nazionale maggiore: il palleggiatore Paolo Porro ...

I nerazzurri cercano di bissare il successo dello scorso anno, la formazione viola torna a giocare la finale di Coppaa distanza di nove stagioni. Calcio d'inizio alle ore 21:00, arbitra ...Il match valido per la finale di Coppatra Fiorentina e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Olimpico, Fiorentina e Inter si sfidano per la finale di Coppa...MENDOZA (Argentina) - Dopo l'esordio convincente, con tanto di vittoria, contro il Brasile nella prima giornata, l'Under 20 del Ct Carmine Nunziata cade contro la Nigeria . Nella seconda giornata del gruppo D, infatti, è stata la selezione del Ct Bosso ad avere la meglio per 2 - 0, grazie alle reti di Fago ...

Italia-Nigeria Under 20 dove vederla Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita goal.com

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Bulgaria, match valido per la terza e ultima giornata del DHL Test Mat ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2023 Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della diciottesima tappa del Giro d'Itali ...