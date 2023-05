LIVE Italia-Bulgaria | amichevole volley in DIRETTA | azzurri a caccia del bis

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.35 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale di. Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale di, match valido per la terza e ultima giornata del DHL Test Match Tournament, torneoin programma a Cavalese. Dopo la vittoria di ieri con l’Olanda l’sperimentale di Fefè De Giorgi torna in campo in Trentino per chiudere questa prima fase di preparazione alla stagione internazionale. Davanti ai 550 spettatori accorsi in Val di Fiemme glisi sono imposti 3-1 (25-17, 25-19, 22-25, 25-17). Sugli scudi sono ...