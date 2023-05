LIVE Italia-Bulgaria 3-1 | amichevole volley in DIRETTA | gli azzurri concedono il bis a Cavalese

(Di giovedì 25 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.08 23-25, 25-21, 25-20 e 26-24 i parziali del match che l’conquista in rimonta imponendosi anche nella seconda e ultima gara del DHL Test Match Tournament di. Glidunque il bis dopo il 3-1 all’Olanda. 26-24 MURO DI MAGALINI! FINISCE QUI! VINCE L’! 25-24 MURO DI GIRONI! MATCH-POINT! 24-24 ACE DI SALA! Parità. Time out. 23-24 Primo tempo di Cortesia che allunga il quarto set. 22-24 Primo tempo di Gotsev, due set-point. 22-23 Errore al servizio. 22-22 MUROOOOOOOOOOOOO PORROOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!! 21-22 Attacco di Ivanov. 21-21 ANCORA CORTESIAAAAAAAAAA!!! ANCORA ...

La diretta testuale di Italia - Bulgaria , seconda amichevole degli azzurri nel DHL Test Match Tournament maschile 2023 di volley , in programma a Cavalese tra il 23 e il 25 maggio. Dopo aver rotto il ghiaccio ...

LIVE Italia-Bulgaria, amichevole volley in DIRETTA: azzurri a caccia del bis OA Sport

LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2023 LA TAPPA DI DOMANI CON LE TRE CIME DI LAVAREDO: PENDENZE E ALTIMETRIA LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI