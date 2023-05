LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Zana tallona Pinot sul Coi!

(Di giovedì 25 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.41 8 km all’arrivo. Barguil va a riprendere Gee per il terzo posto. 16.40 Oravuole dare un segnale ae gli dà un cambio. 16.40 Attaccaresta alla sua ruota. 16.40 Sempre De Plus e Arensman in testa al gruppo maglia rosa. Scende a 4’04” il vantaggio di. 16.39 2,5 km al GPM del Coi. Le pendenze restano sopra il 10%! 16.39fa l’andatura,lo insegue in piedi sui pedali. Gee perde qualche metro. Restano in due! 16.38 Si pianta Barguil nel tratto al 19%! 16.38 La strada si impenna, pendenze micidiali! 16.37...

LIVE Giro, la 18ª tappa: 7 in fuga con 6' sul gruppo della maglia rosa a -35 km La Gazzetta dello Sport

«Per me è una grandissima sorpresa.Miravo più alla vittoria di tappa, se mi avessero detto stamane che avrei conquistato la maglia rosa non ci avrei creduto. Partivo con un ritardo di oltre 18… Leggi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2023 15.00 Tra gli uomini di classifica, il più scalatore di tutti, per caratteristiche, è Eddie Dunbar. Vedremo se l ...