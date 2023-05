LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | la Ineos frantuma il gruppo | ora il terribile Coi

(Di giovedì 25 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.21 Gee non è lontano, ha perso circa 5?. Potrebbe rientrare. Frigo davvero in difficoltà invece. Ha perso una ventina di secondi. 16.20 18 km all’arrivo, 4’28” il vantaggio dei fuggitivi. 16.19 Per quanto durissimo, il Coi è comunque breve. Questo fa sì che i fuggitivi possano crederci. 16.18 Davanti restano solo Paret-Peintre, Zana, Barguil e Pinot. Tre francesi e un italiano. 16.18 Purtroppo Marco Frigo si stacca in discesa. 16.17 Dal GPM del Coi una breve discesa di 2 km condurrà all’ultima salita di giornata, il GPM di seconda categoria della Val di Zoldo: 2,7 km al 6,4% di pendenza media e punta del 10%. 16.16 Continua a calare il vantaggio dei battistrada, ora 4’28”. 16.15 22 km all’arrivo. 16.13 Ora 12 km ...

LIVE Giro d'Italia 2023, Sabbio Chiese-Monte Bondone in DIRETTA: venticinque uomini in fuga, Jumbo e Groupama ... OA Sport

Scopri insieme a Virgilio Sport tutti i segreti della diciottesima tappa del Giro d'Italia numero 106, la Oderzo-Val di Zoldo di 161 chilometri ... LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2023 15.00 Tra gli uomini di classifica, il più scalatore di tutti, per caratteristiche, è Eddie Dunbar. Vedremo se l ...