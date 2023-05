LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | inizia il Coi | pendenze fino al 19%!

(Di giovedì 25 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.34 10 km all’arrivo. Sempre di 4’34” il vantaggio di Paret-Peintre, Pinot, Barguil, Frigo, Gee e Zana. 16.33 A Thomas sono rimasti come gregari De Plus e Arensman. 16.32 Tanta fatica per Frigo, Paret-Peintre e Gee. I francesi Barguil e Pinot sembrano i più pimpanti. Ma per ora nessuno si è ancora staccato. 16.31 Sucosì brutali, qualcosa succederà per forza. E’ inevitabile. 16.30 Il Coiufficialmente ora, a 10,9 km dal traguardo. 16.30 Ormai sono ampie le chance dei fuggitivi: a loro restano 4’45” di vantaggio. 16.29 C’è la Ineos a tirare il gruppo maglia rosa. 16.28 RIENTRA MARCO FRIGO! Ha sicuramente speso tanto, ma intanto è ancora lì. 16.28 Zana ora sembra più ...

LIVE Giro d'Italia 2023, tappa di oggi in DIRETTA: la UAE si mette davanti all'imbocco del Forcella Cibiana OA Sport

«Per me è una grandissima sorpresa.Miravo più alla vittoria di tappa, se mi avessero detto stamane che avrei conquistato la maglia rosa non ci avrei creduto. Partivo con un ritardo di oltre 18…