LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo si rialza | cresce il vantaggio della fuga con Zana e Frigo

(Di giovedì 25 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.04 Torna a calare ildei fuggitivi, ora di 3’44”. E’ abbastanza evidente che assisteremo allo scontro frontale tra gli uomini di classifica per il successo di. A questo punto del, è giusto così. 15.03 Siamo a 60 km dal traguardo. 15.00 Tra gli uomini di classifica, il più scalatore di tutti, per caratteristiche, è Eddie Dunbar. Vedremo se l’irlandese continuerà a stupire. 14.59 Cosa aspettarsida Damiano Caruso? Difficile possa tenere il passo di Joao Almeida, Thomas e Roglic, almeno per quanto visto sul Monte Bondone. Ma il siciliano ha esperienza e potrebbe anche sorprenderci. 14.57 Ora la Ineos torna a fare sul serio ...

Inper il mondo, in Italia, la gente capisce che do tutto. Non è solo una questione di vincere titoli o no. A Roma è questo, il tifoso percepisce che lavoro e lotto per loro. Qualcuno potrà ...La tappa in diretta sul canale 210 Sky, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti È il giorno della 18tappa , la prima delle grandi salite dolomitiche di questod'Italia: partenza alle 12.30 ...

Arrivano da oggi le grandi salite dolomitiche al Giro d'Italia. La 18^ tappa da Oderzo a Val di Zoldo è l'antipasto di quanto vedremo venerdì, con l'arrivo alle Tre Cime di Lavaredo. Sarà grande ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2023 14.36 80 km all'arrivo. 14.35 Tatticamente ci saremmo aspettati che oggi fossero Jumbo-Visma (Roglic) o UAE Emir ...